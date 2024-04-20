أراد الحصول على قميصه .. ساديو ماني يفاجئ مشجع النصر برد فعل غير متوقع

النجم السنغالي يفشل في إرضاء الجميع

SHAHID

فاجأ السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، أحد المشجعين الذي طلب الحصول على قميصه بعد مباراة الفيحاء، برد فعل غريب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي غياب النجم كريستيانو رونالدو، قاد ماني فريقه النصر للفوز على الفيحاء (3-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو لماني الذي توجه بعد المباراة إلى الجماهير القليلة الحاضرة في مدرجات النصر، والتي ظلت تهتف له ليخلع قميصه ويهديه إليهم ومن ثم عاد إلى الملعب.

وأظهرت عدسات المصورين في الملعب ماني، أثناء توجهه إلى غرفة الملابس، لكنه كان مرتديًا لقميص يحمل اسم "نواف"، وبدا أنه يخص زميله في النصر نواف بوشل، وذللك قبل الظهور في لقاء تليفزيوني مع القنوات الناقلة للدوري السعودي.

ونقلت الحسابات الجماهيرية للنصر، رد فعل ماني أثناء اللقاء، عندما طلب منه أحد المشجعين في الملعب الحصول على قميصه، ليدير السنغالي ظهره ويكشف عن القميص الذي يرتديه مع ابتسامة هادئة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاع ماني ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدفين في شباك الفيحاء، ليساهم في فوز العالمي بثلاثية، رفعت رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، ليقلّص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 9 نقاط، علمًا بأن مباراة الزعيم مع الأهلي في ذات الجولة تأجلت ليوم 6 مايو المقبل.

SHAHID