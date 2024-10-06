أخبار النصر اليوم | بيولي يكشف سر الانتصارات المتتالية، وتفاصيل إصابة سلطان الغنام ومدة غيابه

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 أكتوبر 2024.
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تفاصيل إصابة سلطان الغنام ومدة غيابه
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل إصابة سلطان الغنام التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه النصر مع العروبة في آخر جولات دوري روشن السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن الظهير الأيمن يُعاني من تمزق في أربطة المفصل مما سيُبعده عن اللعب لمدة 10 أيام إلى أسبوعين تقريبًا، مما يعني عدم لحاقه بمباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والبحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.
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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
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موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في الجولة السابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
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جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
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طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟