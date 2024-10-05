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أحمد رفعت

النصر ضد العروبة | كريستيانو رونالدو كلمة السر في تألق ساديو ماني .. وصلابة العالمي تعود مع تنوع ستيفانو بيولي!

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النصر يتطور بشكل كبير مع ستيفانو بيولي

بدأنا في رؤية شكل جديد لفريق نادي النصر، بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي قاد المسؤولية خلفًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، ووضح هذا كثيرًا ضد العروبة مساء اليوم.

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وحقق النصر الفوز على العروبة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وظهرت العديد من الملاحظات والأمور الفنية المميزة على أداء النصر ضد العروبة، الأمر الذي يدفعنا للحديث عنها خلال السطور التالية..

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