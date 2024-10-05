"لا نملك خلطة سحرية!" .. ستيفانو بيولي يتحدث عن إصابة نجم النصر وسر "مواصلة الانتصارات" أمام العروبة

النصر يواصل العلامة الكاملة تحت قيادة بيولي..

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أنه لا توجد "خلطة سحرية"، من أجل تحقيق الانتصارات المتتالية لفريقه، بعد بداية متذبذبة للأصفر، كتبت نهاية المدرب السابق لويس كاسترو، مع الفريق.

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النصر حقق الانتصار الرابع على التوالي، ووصل مسيرته مع المدرب بيولي بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على العروبة بنتيجة (2-0)، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن النصر لعب بشكل جماعي، يلعب ويهاجم سويًا، واستحق الانتصار، معربًا عن سعادته لقيادة تلك المجموعة، وأن هناك هامشًا لتطور كبير، والفريق بإمكانه التحسن خلال الفترة المُقبلة.

وحول إصابة سلطان الغنام، ظهير النصر، قال ستيفانو إن اللاعب سيخضع للأشعة غدًا (الأحد)، من أجل تقييم حجم إصابته وموعد عودته للفريق مجددًا.

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وأكد مدرب النصر، أن لديه برنامج لإعداد اللاعبين غير المنضمين لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي، مضيفًا أنه يجب إراحة اللاعبين، ولكن أيضًا يجب تجهيزهم للمواجهات المُقبلة، خاصة وأن النصر سيواجه الشباب بعد التوقف، وهناك العديد من المباريات المهمة في المرحلة المُقبلة.

ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول دوري روشن، بفارق نقطتين عن الشباب (الرابع)، بينما تجمد رصيد العروبة عند 7 نقاط، في المركز الحادي عشر.