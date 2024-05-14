أخبار الاتحاد اليوم | ورطة تؤجل رحيل جاياردو وتيباس يقلل من السعودية بعد طرد الأرجنتيني

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"أقالوه واختاروا 3 أسماء بديلة له ولكن!" .. أزمة قد تجبر الاتحاد على استمرار مارسيلو جاياردو

صدق أو لا تصدق.. نادي الاتحاد السعودي قد يكون مضطرًا لـ"استمرار" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، رغم قرار إقالته. (طالع التفاصيل)

"الاتحاد ليس كريم بنزيما فقط" .. تيباس يستغل إقالة مارسيلو جاياردو للتقليل من الدوري السعودي!

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن رأيه في "إقالة" المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

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عبدالله المعيوف "الجاني والمجني عليه" .. رحلتي من "راعي المعروف لـراعي الملفوف"!

"دوام الحال من المحال" لذا يتدحرج عبدالله المعيوف؛ حارس مرمى الاتحاد، من القمة، لكن الغريب هي سرعته في التدحرج التي سببت صدمة للكثيرين. (طالع التفاصيل)

"أريد بيلينجهام وهذا مستقبل محمد صلاح!" .. ستيفن جيرارد يفاجئ الاتحاد والهلال

أثار الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال مشاركته في معرض "FUTURES GREAT" أو "مستقبل عظيم"، والذي تحتضنه العاصمة الرياض. (طالع التفاصيل)

خاص | "انقلاب مسؤول الاتحاد ودور كريم بنزيما" .. كواليس إقالة مارسيلو جايادو

بعد ساعات من إقالته.. بدأت تظهر على الساحة الرياضية، كواليس "استغناء" نادي الاتحاد السعودي، عن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

لوكا على طبق من ذهب للسعودية .. ريال مدريد يرفض طلب مودريتش الأخير!

رفض ريال مدريد طلب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق، بشأن موعد رحيله عن قلعة الميرنجي، علمًا بأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

لا يطيقوا الانتظار لنهاية الموسم .. الاتحاد يخطر محترفه بـ"الرحيل" رفقة مارسيلو جاياردو

توصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم؛ لـ"الرحيل" بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

فيديو | الاتحاد يكتسح الأهلي .. طلال حاجي ينتقم بـ"لوحة فنية من زمن إبراهيموفيتش"

بعد خسارة "الكبار" ذهابًا وإيابًا في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ نجح ناشئو الاتحاد، في الانتقام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من عملاق جدة الآخر الأهلي. (طالع التفاصيل)

"قرارك لم يكن خاطئًا، وأنتظرك في أوروبا" .. بطل إنجلترا السابق يُوجه رسالة دعم لجاياردو بعد طرده من الاتحاد

انتهت مهمة مارسيلو جاياردو مع الاتحاد، حيث قررت إدارة النادي السعودي فسخ عقده رغم وصوله قبل عدة أشهر خلفًا للمتوج بالدوري السعودي الموسم الماضي، نونو سانتو، وقد حصل المدرب على رسالة دعم من أحد زملائه. (طالع التفاصيل)

"مسؤولة عن جميع القرارات إلا واحد" .. الحميدي يكشف أسرارًا مفاجئة تُورط إدارة أنمار الحائلي

يتبادل الجميع في الاتحاد الاتهامات عن الموسم السيئ والمخيب جدًا الذي حظي به الفريق في 2023-2024، إذ يتهم البعض إدارة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، فيما يُصر الثنائي على تحميل المسؤولية على اللجنة التنفيذية وصندوق الاستثمار السعودي وبرنامج الاستقطاب، فيما يتجه البعض للوم الجهاز الطبي وآخرون لتوجيه أصابع الاتهام للمدرب مارسيلو جاياردو واللاعبين وعلى رأسهم كريم بنزيما ورومارينيو وعبد الله المعيوف. (طالع التفاصيل)

تمرده على السعودية لم ينفعه .. وجهة مفاجئة تقترب من خطف سيرخيو راموس

لم يعتد المدافع الإسباني سيرخيو راموس على التنقلات الكثيرة في فترات قصيرة، لكنه سيفعل في الميركاتو الصيفي المقبل راحلًا عن إشبيلية. (طالع التفاصيل)

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