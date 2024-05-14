"قرارك لم يكن خاطئًا، وأنتظرك في أوروبا" .. بطل إنجلترا السابق يُوجه رسالة دعم لجاياردو بعد طرده من الاتحاد

جاياردو طُرد من منصبه في الاتحاد

SHAHID

انتهت مهمة مارسيلو جاياردو مع الاتحاد، حيث قررت إدارة النادي السعودي فسخ عقده رغم وصوله قبل عدة أشهر خلفًا للمتوج بالدوري السعودي الموسم الماضي، نونو سانتو، وقد حصل المدرب على رسالة دعم من أحد زملائه.

مانويل بيلجريني المتوج مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي موسم 2013-2014 أكد ثقته في إمكانيات جاياردو وقدرته على النجاح في أوروبا، رافضًا وصف قراره بالتدريب في الدوري السعودي بالخاطئ.

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وأضاف المدرب الحالي لريال بيتيس في حواره لشبكة "تي واي سي سبورت" "أعتقد أنه قام بعمل جيد بالفعل، كان لاعب كرة قدم مذهل وسيستمر هكذا في مهنة التدريب، هو بحاجة للخطوة الثانية الآن. لقد اختار الذهاب إلى السعودية والآن أصبح بحاجة للخطوة الثانية وهو الانتقال إلى أوروبا وإثبات نفسه هنا، وليس لدي أي شك في امتلاكه القدرة على ذلك. أعتقد أن أمريكا الجنوبية مرحلة وانتهت بالنسبة له".

أضاف حول موافقته تدريب الاتحاد "لم يكن الأمر مفاجئًا، لأنها أولًا وأخيرًا ومن وجهة نظر اقتصادية فرصة ذات تفاصيل مالية ضخمة كان لجاياردو الحق في استغلالها، لا أعتقد أبدًا أنه كان قرارًا خاطئًا. أعتقد أنه فكر في الأمر كثيرًا. أظن أن المطاف سينتهي به هنا في إسبانيا أو ربما فرنسا، سبق أن ارتبط اسمه بفياريال وإشبيلية، سيتمكن من إظهار كل قدراته هنا في أوروبا".

يُشار إلى أن نتائج الاتحاد تحت قيادة جاياردو كانت سلبية للغاية، إذ خاض معه 30 مباراة لم يفز سوى في 14 وخسر 13 وتعادل في 3، وقد خرج من بطولات السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك ويُصارع حاليًا للظفر بالمركز الرابع في دوري روشن.