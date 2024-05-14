"أقالوه واختاروا 3 أسماء بديلة له ولكن!" .. أزمة قد تجبر الاتحاد على استمرار مارسيلو جاياردو

تحوّل مفاجئ في ملف مارسيلو جاياردو..

SHAHID

صدق أو لا تصدق.. نادي الاتحاد السعودي قد يكون مضطرًا لـ"استمرار" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، رغم قرار إقالته.

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الإدارة الاتحادية أبلغت جاياردو، مساء أمس الإثنين، بـ"رحيله" عن القيادة الفنية للفريق الأول؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن استمراره حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 ثم المغادرة، من عدمه.

وبعد اتخاذ قرار إقالته.. حدد مسؤولو العميد الاتحادي، 3 أسماء عالمية؛ من أجل تعويض المدرب الأرجنتيني على رأس القيادة الفنية للفريق الأول؛ وفقًا لشبكة قنوات "الكأس".

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الشبكة القطرية أعلنت اختيار الإدارة الاتحادية، الثنائي البرتغالي باولو فونسيكا وماركو سيلفا، بالإضافة إلى الإيطالي ماسيميليانو أليجري؛ للتوقيع مع أحدهم، لتولي تدريب الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم.

وعلى الرغم من ذلك.. فجّرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن "مستقبل" جاياردو مع نادي الاتحاد.

الصحيفة كشفت عن تأجيل نادي الاتحاد، قرار إقالة مارسيلو جاياردو رسميًا؛ بسبب دراسة كيفية التسوية وتوفير شرطه الجزائي.

ليس هذا فقط؛ حيث أشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي الاتحاد الحاليين، قد يتركون ملف المدير الفني الأرجنتيني بالكامل، إلى الإدارة الجديدة التي سيتم انتخابها في الصيف الحالي؛ من أجل البت في مستقبله.

جدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني تولى القيادة الفنية للعميد الاتحادي، في شهر نوفمبر من عام 2023؛ محققًا 14 انتصارًا فقط من 30 مباراة رسمية، مقابل 3 تعادلات و13 هزيمة.

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