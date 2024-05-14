لا يطيقوا الانتظار لنهاية الموسم .. الاتحاد يخطر محترفه بـ"الرحيل" رفقة مارسيلو جاياردو

رحيل اسم جديد عن نادي الاتحاد..

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توصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم؛ لـ"الرحيل" بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع المنافسة على كافة الألقاب، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، أخطر مسؤولو العميد الاتحادي، المحترف المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول، بـ"الرحيل".

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الصحيفة كشفت عن أن الإدارة الاتحادية، ترغب في الاستغناء عن عدد كبير من "الأجانب"؛ من أجل إتاحة أماكن في قائمة الفريق الأول، للصفقات العالمية التي سيتم التعاقد معها، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وشددت على أن مسؤولي الاتحاد، عازمين على إعادة بناء الفريق من جديد؛ بعد الموسم الكارثي في 2023-2024، والذي لا يرتقي لتطلعات الجماهير.

حجازي البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2020، قادمًا وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تفعيل بند شراءه بشكل نهائي؛ حيث خاض منذ ذلك الوقت، 101 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع اثنين.

جدير بالذكر أن الإدارة الاتحادية، أبلغت المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مساء أمس الإثنين، بـ"الرحيل" عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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