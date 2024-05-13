تمرده على السعودية لم ينفعه .. وجهة مفاجئة تقترب من خطف سيرخيو راموس

إلى أين قرر المدافع الإسباني أن يتجه؟

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لم يعتد المدافع الإسباني سيرخيو راموس على التنقلات الكثيرة في فترات قصيرة، لكنه سيفعل في الميركاتو الصيفي المقبل راحلًا عن إشبيلية.

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الصخرة الإسبانية كان قد انضم لإشبيلية في الصيف الماضي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدما قرر التمرد على العرض السعودي من نادي الاتحاد، جراء علمه بأنه على قائمة الاحتياط حال فشل التعاقد مع مدافع أفضل منه، إذ أنهى المفاوضات رافضًا الاستمرار في المماطلة كثيرًا.

هذا التمرد على المفاوضات السعودية ستجعله يسجل أسرع رحيل في مسيرته بعد موسم وحيد مع النادي الذي بدأ به فتراته الأولى في الملاعب، في حين أن أقصر مدة استقرار قضاها راموس كانت مع باريس (موسمين).

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لكن وفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك" الإسبانية فإن الدوري السعودي لن يكون وجهة راموس المقبلة، إنما الدوري الأمريكي هو الوجهة الأقرب له، وسط أنباء عن رفضه تجديد عقده مع إشبيلية.

وأوضحت الصحيفة أن نادي سان دييجو؛ رغم أنه سيشارك في الدوري الأمريكي لأول مرة موسم 2024-2025، وصل لمراحل متقدمة مع الإسباني في المفاوضات، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.

يذكر أن صاحب الـ38 عامًا شارك الموسم الجاري مع إشبيلية في 34 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع آخر.

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