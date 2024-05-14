خاص | "انقلاب مسؤول الاتحاد ودور كريم بنزيما" .. كواليس إقالة مارسيلو جايادو

مفاجآت جديدة في إقالة مارسيلو جاياردو..

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بعد ساعات من إقالته.. بدأت تظهر على الساحة الرياضية، كواليس "استغناء" نادي الاتحاد السعودي، عن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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الإدارة الاتحادية أبلغت جاياردو، مساء أمس الإثنين، بـ"رحيله" عن القيادة الفنية للفريق الأول؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن استمراره حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 ثم المغادرة، من عدمه.

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر اتحادية في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، عن أن البرتغالي دومينيجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي؛ هو من اتخذ قرار "إقالة" المدير الفني الأرجنتيني.

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المصادر أوضحت مساء اليوم الثلاثاء، أن سواريز كان من أشد الداعمين لمارسيلو جاياردو في البداية، خاصة في أزمته مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول؛ حيث أبلغه بأنه سيقف معه ضد أي قرارات ضد اللاعب.

وأشارت إلى أن موقف الرئيس التنفيذي البرتغالي، تغير في الفترة الأخيرة، حيث طلب من جاياردو "احتواء" أزمته مع بنزيما؛ وهو الأمر الذي رفضه المدرب تمامًا.

وشددت المصادر الاتحادية، على أن رفض جاياردو "احتواء" أزمة المهاجم الفرنسي؛ لعب دورًا كبيرًا في قرار دومينيجوس سواريز، بـ"إقالته" من منصبه.

جدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني تولى القيادة الفنية للعميد الاتحادي، في شهر نوفمبر من عام 2023؛ محققًا 14 انتصارًا فقط من 30 مباراة رسمية، مقابل 3 تعادلات و13 هزيمة.

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