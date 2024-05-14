"مسؤولة عن جميع القرارات إلا واحد" .. الحميدي يكشف أسرارًا مفاجئة تُورط إدارة أنمار الحائلي

الاتحاد حظي بموسم مخيب جدًا

SHAHID

يتبادل الجميع في الاتحاد الاتهامات عن الموسم السيئ والمخيب جدًا الذي حظي به الفريق في 2023-2024، إذ يتهم البعض إدارة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، فيما يُصر الثنائي على تحميل المسؤولية على اللجنة التنفيذية وصندوق الاستثمار السعودي وبرنامج الاستقطاب، فيما يتجه البعض للوم الجهاز الطبي وآخرون لتوجيه أصابع الاتهام للمدرب مارسيلو جاياردو واللاعبين وعلى رأسهم كريم بنزيما ورومارينيو وعبد الله المعيوف.

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الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال، وحصر آماله في دوري روشن على خطف المركز الرابع من التعاون والتأهل للنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

الإعلامي عبد الرحمن الحميدي كشف أسرارًا جديدة في ملف تعاقدات الاتحاد للموسم الجاري، حيث نفى حديث الرئيس وتنصله من المسؤولية وأكد أنه المسؤول عن جميع القرارات والصفقات باستثناء واحدة تمت بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي.

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إذ قال خلال برنامجه "برا الـ18" "جميع القرارات الخاصة بالفريق الأول كانت قبل استحواذ الصندوق على نادي الاتحاد، سواء تجديد عقود بعض اللاعبين وزيادة رواتب البعض، والتعاقد مع اللاعبين الجدد، باستثناء صفقة واحدة تمت بعد استحواذ الصندوق وهي التعاقد مع فابينيو".

أضاف "استحواذ الصندوق على الاتحاد غير الكثير من الأمور على مستوى التنظيم، حيث أصبح هناك نظام حوكمة وتم إنشاء لجنة فنية وأخرى تنفيذية، اللجنة الفنية كانت مسؤوليتها كل ما يخص الفريق الأول من التواصل مع المدرب واللاعبين وتحديد الصفقات المطلوبة فيما التنفيذية تُحدد مدى قدرة النادي على التعاقد مع اللاعبين المطلوبين من الناحية المالية أم لا، وقد تكونت تلك اللجنة الفنية من المدرب السابق نونو سانتو وأحمد كعكي وعبد الوهاب عابد ومحمد بدر علي رضا".

أتم "بالتالي، ما حدث في بداية الصيف كان من عمل إدارة الحائلي وكعكي، سواء التوقيع مع بنزيما أو كانتي أو بقية الأسماء، أو التجديد مع حجازي وحمدالله وكورونادو، ولا ننسى زيادة راتب المصري والمغربي بشكل كبير، وكذلك تجديد عقد نونو سانتو".

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