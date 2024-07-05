أخبار الاتحاد اليوم | مسؤول كبير مُهدد بالرحيل .. ودي بروينه يمنح الضوء الأخضر للعميد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 يوليو 2024.
"لا قلق من صفقات الميركاتو" .. خطوة تاريخية تنعش خزائن أندية صندوق الاستثمارات العامة!
تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي)، لخطوة تاريخية، قبل إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).
بعد 691 يوم من أزمة التسجيلات .. حامد البلوي يعود للملاعب السعودية رسميًا!
قرر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، العودة إلى الملاعب السعودية بمنصب جديد، بعد 691 يوم، منذ اتخاذ قرار الرحيل عن قلعة العميد، على إثر قضية تسجيلات حمد الله.
كواليس جديدة .. اجتماع مسؤولي النصر والاتحاد مع برونو فيرنانديش و"اللاعب يحسم اختياره"
يوم بعد آخر.. يبدو أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب من الانتقال إلى الملاعب السعودية.
"مستقبله على المحك" .. اضطرابات الاتحاد تنذر لؤي ناظر برحيل مسؤول كبير!
يبدو أن الأجواء داخل مقر نادي الاتحاد، ليست مثالية، بعد أيام من تولي لؤي ناظر، رئاسة المؤسسة غير الربحية، بالتزكية، في انتخابات الجمعية العمومية، التي أقيمت خلال شهر يونيو الماضي.
انهيار وتراجع .. تضارب وشكوك بشأن تعاقد الاتحاد مع أرثر ثياتي وستيفانو بيولي!
بعد أن كان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع النجم البلجيكي أرثر ثياتي مدافع رين الفرنسي، والمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، أصبح هناك تضارب في الأخبار بشأن التعاقد معهما.
تنفيذًا لطلب الجماهير .. تصرف مفاجئ من وكالة بينتو الرسمية مع رئيس الاتحاد!
طالبت جماهير نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية، بتحرك إدارة ناديها برئاسة لؤي ناظر من أجل التعاقد مع البرازيلي بينتو حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بدلًا من الإسباني كيبا أريزابالاجا.
مقابل تعديل مواعيد تسديد ديون .. لاعب الاتحاد يقترب من الاتفاق!
اقترب نادي الاتفاق من ضم أحد لاعبي نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك مقابل تعديل سداد ديون صفقة انتقال سعد الموسى وأحمد الغامدي لصفوف العميد.
لتعويض رحيل حجازي المنتظر .. الاتحاد يُفاوض إنتر لضم مدافعه المتألق في اليورو
يواصل نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر خلال الوقت الحالي سعيه، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد 2024-25، وذلك بمفاوضة مدافع إنتر الإيطالي المتألق في يورو 2024.
رسميًا | العين يحسم مستقبل سفيان رحيمي بعد العروض المغرية
حسم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، "مستقبل" المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد تلقيه العديد من العروض المغرية، في صيف العام الحالي.
"الهلال سبب تعطيل الصفقة!" .. سلمان الفرج يتفق مع فريقه الجديد
يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، "الوجهة القادمة" للقائد سلمان الفرج؛ بعد إعلان نادي الهلال الاستغناء عنه، في صيف العام الحالي.
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
حسم قراره .. مانويل نوير يرد على الانتقال إلى السعودية
رد مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على إمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.
"هدف الهلال والاتحاد" .. توتنهام هوتسبير يحدد سعر بيع نجمه
تعمل الأندية السعودية، وخاصة الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، على ضم أبرز النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
"المعيوف أهون منه وبينتو مطلبنا" .. جماهير الاتحاد ترفض ضم كيبا
عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها من إدارة ناديها برئاسة لؤي ناظر، بسبب رغبتها في التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.
"أنت تكذب وتعرف ذلك!" .. إعلامي يرد على تنظيم جدول الدوري في بيت أحد رؤساء الأندية
وجه الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، اتهامًا لأحد المتابعين بالكذب، فيما يتعلق بآلية وضع جدول منافسات دوري روشن السعودي.
من اليورو إلى دوري روشن .. دي بروينه يستسلم لإغراء الوفد السعودي والقرار بيد مانشستر سيتي!
في تطور مفاجئ للأحداث، لا يزال الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، يترك الباب مفتوحًا أمام فكرة انتقاله إلى دوري روشن السعودي، رغم تصريحه السابق بالبقاء مع النادي الإنجليزي.