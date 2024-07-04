"المعيوف أهون منه وبينتو مطلبنا" .. جماهير الاتحاد ترفض ضم كيبا

هل تتراجع إدارة الاتحاد تنفيذًا لإرادة الجماهير؟

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها من إدارة ناديها برئاسة لؤي ناظر، بسبب رغبتها في التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

ويبحث نادي الاتحاد عن التعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد، ليكون خلفًا للحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وانتشر وسم "كيبا مرفوض" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث أصبح ضمن الأكثر تداولًا، في ظل رغبة جماهير الاتحاد للتعبير عن غضبها من الصفقة المنتظرة.

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وطالبت جماهير الاتحاد أيضًا التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو لاعب أتلتيكو باراناينسي، بدلًا من كيبا خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر أحد جماهير الاتحاد تغريدة قائلًا: "مصدري الثقة يؤكد أن كيبا قريب مننا، يا ريس لو يبقى المعيوف أهون من هذه الصفقة، السوق به الكثير من الحراس أفضل من كيبا، ما هو عيب تتراجعون وتسمعون كلام الجمهور، والله العيب أنك تستمر على خطأك ومكابرتك".

وقال مشجع آخر: "ترا انت مو راجع رئيس وتجيب لنا حي الله كيبا مرفوض نُريد بينتو".