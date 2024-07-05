تعرف على محطة حامد البلوي الجديدة في الملاعب السعودية..

قرر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، العودة إلى الملاعب السعودية بمنصب جديد، بعد 691 يوم، منذ اتخاذ قرار الرحيل عن قلعة العميد، على إثر قضية تسجيلات حمد الله.

وأعلن نادي الخلود، عن قرار الإدارة بتعيين حامد البلوي، مشرفًا عامًا على كرة القدم بالنادي، بوصفه أحد الكفاءات والخبرات الإدارية المميزة، ويحمل سجلًا إداريًا مميزًا في جميع محطاته السابقة التي عمل فيها في مجال إدارة كرة القدم والإعلام.

وكان البلوي قد كشف عن قراره بالاستقالة من منصبه كمدير تنفيذي للاتحاد في أغسطس 2022، على إثر قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقافه لمدة 6 شهور، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، على خلفية الشكوى المقدمة من النصر، بسبب ما يُعرف إعلامية بقضية "تسجيلات" عبد الرزاق حمد الله، واتهام الاتحاد بالتفاوض مع المهاجم المغربي خلال الفترة المحمية في عقده مع النصر، وهو الأمر الذي تسبب في حرمان العميد من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة.

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ويستعد الخلود للموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، والذي يشهد تأهل الفريق الأول لكرة القدم، إلى منافسات دوري روشن السعودي، وذلك بعد احتلال المركز الثالث في جدول دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 62 نقطة.

وكشف نادي الخلود، الذي تم إدراجه ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، عن تعاقده مع المدير الفني باولو دوارتي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، ويعاونه التونسي محمد العياري في منصب مساعد المدرب، كما أبرز الخلود صفقة نارية، بالتعاقد مع البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد السابق.