"مستقبله على المحك" .. اضطرابات الاتحاد تنذر لؤي ناظر برحيل مسؤول كبير!

ماذا يحدث داخل الاتحاد؟

يبدو أن الأجواء داخل مقر نادي الاتحاد، ليست مثالية، بعد أيام من تولي لؤي ناظر، رئاسة المؤسسة غير الربحية، بالتزكية، في انتخابات الجمعية العمومية، التي أقيمت خلال شهر يونيو الماضي.

يأتي ذلك رغم كون الاتحاد أحد أكثر الأندية السعودية التي ارتبط اسمها بالتعاقد مع صفقات عالمية، خلال موسم الميركاتو الصيفي، الذي يفتح أبوابه لأندية دوري روشن في 18 يوليو الجاري، أبرزها في ملف المدير الفني الجديد، بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من تدريب الفريق بعد موسمه الكارثي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن مستقبل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي الإسباني بنادي الاتحاد، قد بات على المحك؛ حيث بات مهددًا بالتحجيم من صلاحياته في اتخاذ القرار داخل النادي، ويُمكن أن يشكك في مستقبله أيضًا مع النادي السعودي.

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وأفادت تقارير سابقة، بأن بلانيس لعب دورًا مع الاتحاد، في تنظيم مباراة ودية أمام إشبيلية الإسباني، على لقب كأس أنطونيو بويرتا، ليصبح أول نادٍ آسيوي يخوض تلك البطولة الودية، وخامس فريق من خارج إسبانيا.

وتقتصر مشاركة الاتحاد في الموسم الجديد (2024-2025)، على مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خرج العميد خالي الوفاض من كافة البطولات خلال الموسم الماضي، كما فشلت كتيبة جاياردو في التأهل للبطولات الآسيوية.

ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن الاتحاد قد يلجأ للمدرسة الفرنسية، حال فشل التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان، مع تداول 4 مدربين فرنسيين، أبرزهم المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، هيرفي رينارد.