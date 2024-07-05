مقابل تعديل مواعيد تسديد ديون .. لاعب الاتحاد يقترب من الاتفاق!

صفقة الاتحاد والاتفاق في طريقها للنجاح

اقترب نادي الاتفاق من ضم أحد لاعبي نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك مقابل تعديل سداد ديون صفقة انتقال سعد الموسى وأحمد الغامدي لصفوف العميد.

وكان الاتحاد قد اتفق على ضم الموسى والغامدي من الاتفاق بشكل نهائي، بعد تألقهما مع النمور في النصف الثاني من الموسم الماضي، خلال فترة استعارتهما من صفوف النادي الشرقي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن مد الله العليان مدافع الاتحاد سيخضع للكشف الطبي يوم الأحد، تمهيدًا لتوقيعه مع الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأضافت الصحيفة أن مد الله سيصل إلى الدمام يوم السبت القادم، على أن يُجري الفحوصات الطبية في اليوم التالي، بعد الاتفاق بين الاتحاد والاتفاق.

وينص الاتفاق على تسهيل الاتحاد لانتقال مد الله إلى النادي الشرقي مقابل تعديل مواعيد تسديد دفعات صفقتي انتقال سعد الموسى وأحمد الغامدي إلى صفوف الفريق الجداوي، والتي تبلغ 60 مليون ريال، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

يُذكر أن مد الله انتقل إلى الاتحاد في ينار2022 قادمًا من الهلال، حيث ساهم في حصول الفريق على بطولتي دوري روشن وكأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.