كواليس جديدة .. اجتماع مسؤولي النصر والاتحاد مع برونو فيرنانديش و"اللاعب يحسم اختياره"

اللاعب قريب جدًا من السعودية..

يوم بعد آخر.. يبدو أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب من الانتقال إلى الملاعب السعودية.

وخلال الساعات الماضية.. اعترف مصدر مسؤول بمانشستر يونايتد، بتلقي برونو عرضًا سعوديًا - لا يُمكن رفضه -، وسط محاولات من النادي لـ"إقناعه" بالبقاء مع الفريق، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي عبر "teamtalk"، عن كواليس مفاوضات السعودية مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 29 سنة.

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جاليتي أعلن مساء اليوم الجمعة، "اجتماع" مسؤولين من النصر والاتحاد مع اللاعب، خلال الأسابيع الماضية؛ حيث تم شرح المشروع الرياضي لكل منهما.

وحسب نفس الإعلامي الرياضي، يفضل برونو فيرنانديش - حتى اللحظة -، عرض النصر على الاتحاد؛ بسبب رغبته في اللعب مع مواطنه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأكد رودي جاليتي، على أن علاقة برونو ورونالدو، تحسنت كثيرًا في الفترة الماضية؛ وهو ما ساهم في اختيار اللاعب لنادي النصر، وتفضيله على الاتحاد؛ في انتظار التوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد؛ لإتمام الصفقة.

وأشار جاليتي، إلى أن العملاق الإنجليزي أعطى "الضوء الأخضر" لبرونو؛ من أجل الجلوس مع المسؤولين السعوديين، على الرغم من أن الرغبة الأولى، هي الاحتفاظ به في الموسم القادم.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديش يلعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد، منذ يناير من عام 2020؛ مسجلًا 79 هدفًا وصانعًا 66 آخرين، خلال 233 مباراة رسمية.