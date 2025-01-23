أخبار الاتحاد اليوم | لوران بلان يسخر من نفسه .. وحسم موقف حامد الغامدي من العروض

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 23 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 23 يناير 2025.

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فيديو | على عكس جمهور النصر تمامًا .. الاتحاديون يفاجئون عبدالرزاق حمدالله في أول كلاسيكو بعد رحيله إلى الشباب

فاجأ جمهور نادي الاتحاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب، قبل انطلاق مباراة الفريقين، برد فعل غير متوقع داخل ملعب الجوهرة المشعة. "اقرأ التفاصيل"

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"لا أحد يرفض العالمي" .. الكشف عن حقيقة رفض عبد الإله العمري العودة إلى النصر!

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول رغبة النجم عبد الإله العمري مدافع الاتحاد، والمعار من صفوف النصر، في الاستمرار مع العميد وعدم العودة لفريقه. "اقرأ التفاصيل"

"رسالة نجم الاتحاد القوية إلى لوران بلان وتحذير الأهلي من صفقته المحتملة!" .. الشباب فقد "المايسترو" فسقط في الكلاسيكو

"لن تسير وحدك أبدًا!".. هي كلمات يرددها جمهور ليفربول في مباريات فريقهم الإنجليزي؛ ولكنها تصلح أيضًا لأن يقولها عملاق جدة الاتحاد إلى غريمه التاريخي الهلال، من ناحية المنافسة وليست المساندة. "اقرأ التفاصيل"

كريم بنزيما ضد عبدالرزاق حمدالله | ساطي الشباب تفوق على قائد الاتحاد في "نقطة وحيدة" .. و"الحكومة" فرض كلمته

شارك الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله، في مباراة الاتحاد ضد الشباب، حيث قاد الأول فريقه للانتصار، بينما لم ينجح الثاني في إدراك التعادل على أقل تقدير. "اقرأ التفاصيل"

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على طريقة عبدالرزاق حمدالله والنصر .. جمهور الاتحاد يسخر من قرار مسؤولي الشباب بعد هزيمته في الكلاسيكو!

سخر جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من الشباب وإدارته؛ بعد الفوز الغالي في كلاسيكو الكرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء. "اقرأ التفاصيل"

"ما فعلناه عادة سيئة" .. لوران بلان يسخر من أسلوبه أمام الشباب ويكشف سبب غضبه على نجولو كانتي!

سخر المدرب الفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من الأسلوب الذي استخدمه أمام الشباب، كاشفًا عن سبب غضبه من نجولو كانتي لاعب وسط النمور. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد استهدافه من أتلتيكو مدريد .. رامون بلانيس يحسم مستقبله مع الاتحاد

حسم رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد، موقفه من الاستمرار مع العميد، في ظل الأخبار المتداولة حول مفاوضات أتلتيكو مدريد معه لتولي نفس المنصب هناك. "اقرأ التفاصيل"

اصطدام كانتي ودعس كريم بنزيما .. حقيقة ارتكاب "3 أخطاء" وراء هدف الاتحاد الأول في الشباب!

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، جدلًا كبيرًا بشأن ارتكاب واقعة "دعس" قدم لاعب الشباب، في لقطة إحراز الهدف الأول عن طريق عبد الرحمن العبود. "اقرأ التفاصيل"

بعد تألقه اللافت مع الاتحاد .. رامون بلانيس يحسم موقفه من التخلي عن حامد الغامدي

تألق حامد الغامدي بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة مع الاتحاد، خاصة خلال مباراة الشباب التي لعب فيها بشكل أساسي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية للحصول على خدماته. "اقرأ التفاصيل"

"تعرض للإقالة بسبب ريتويت!" .. تركي العجمة يتحدث عن أزمته النفسية بعد رحيل نونو سانتو عن الاتحاد

استعاد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، واقعة قرار إدارة نادي الاتحاد بـ"إقالة" المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في نوفمبر 2023، بعد مسيرة متميزة مع العميد. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ليس تاليسكا وحده .. مراسل يقترح على نجم الاتحاد "الغناء" بعد الفوز على الشباب!

واصل فريق الكرة بنادي الاتحاد، مسيرة انتصاراته في دوري روشن السعودي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة السادسة عشرة من المسابقة. "اقرأ التفاصيل"

"ليس عبد الرزاق حمد الله" .. آل الشيخ يكشف سبب رغبة كريم بنزيما في الانضمام لنادي الشباب!

كشف طلال آل الشيخ المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب، عن السبب وراء رغبة النجم الفرنسي كريم بنزيما، في الانضمام إلى الليوث في صيف 2024. "اقرأ التفاصيل"