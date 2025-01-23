بعد تألقه اللافت مع الاتحاد .. رامون بلانيس يحسم موقفه من التخلي عن حامد الغامدي

هل سيرحل الغامدي عن الاتحاد؟

تألق حامد الغامدي بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة مع الاتحاد، خاصة خلال مباراة الشباب التي لعب فيها بشكل أساسي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية للحصول على خدماته.

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الغامدي يلعب في صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة من نادي الاتفاق، وتفاوض عدة أندية العميد من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكشف الإعلامي خالد الرشيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن رامون بلانيس رفض جميع العروض الشفهية التي وصلت إلى حامد الغامدي.

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وأضاف الرشيد أن بلانيس يرى أن حامد ذو أهمية كبيرة داخل الفريق، ولا يرغب في التخلي عن خدماته بالاستغناء عنه خلال الوقت الحالي.

وينتظر المدير الرياضي لنادي الاتحاد أن يتم تفعيل بند شراء عقد حامد الغامدي من نادي الاتفاق، قبل نهاية مهلته.