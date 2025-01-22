كريم بنزيما ضد عبدالرزاق حمدالله | ساطي الشباب تفوق على قائد الاتحاد في "نقطة وحيدة" .. و"الحكومة" فرض كلمته

النجم المغربي يتفوق على بنزيما في التقييم!

شارك الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله، في مباراة الاتحاد ضد الشباب، حيث قاد الأول فريقه للانتصار، بينما لم ينجح الثاني في إدراك التعادل على أقل تقدير.

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وفاز الاتحاد على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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واعتمد المدربان الفرنسي لوران بلان والتركي فاتح تريم، على الثنائي بنزيما وحمد الله، في بناء هجمات الفريقين.

ونستعرض فيما يلي أبرز ما قدمه الثنائي بنزيما وحمد الله في تلك المواجهة..

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بنزيما .. سجل هدف وشكل الخطورة

شارك كريم بنزيما في هدف ملغي لنادي الاتحاد بالدقيقة 28 من زمن المباراة، بعد أن أرسل عرضية رائعة، جاءت على رأس المدافع دانيلو بيريرا، ليتصدى لها الحارس عبد الله المعيوف، ثم يقود حسن كادش بتسديدها في المرمى، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية "VAR".

ولعب بنزيما دورًا كبيرًا في هدف الاتحاد الأول، بعد مجهود رائع وجملة تكتيكية مميزة بينه وبين بيرجفاين، لينفرد بالحارس عبد الله المعيوف الذي تصدى لتسديدته، لتصل الكرة إلى عبد الرحمن العبود الذي يضع الكرة بالمرمى بالدقيقة 33.

وأضاف كريم الهدف الثاني لنادي الاتحاد بالدقيقة 45+3 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية من عبد الرحمن العبود، سددها في المرمى.

ولعب بنزيما دورًا كبيرًا في بناء هجمات الاتحاد في الشوط الثاني، حيث أتيحت أمامه فرصتين الأولى بالدقيقة 47، ولكن المدافعين تصدوا لتسديدته، والثانية بالدقيقة 89 بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكنها أعلى المرمى لتتحول إلى ركنية.

حمد الله .. شارك في الهدف وصنع فرصة محققة

شارك حمد الله في هدف الشباب الأول بالدقيقة 45+5 من زمن المباراة، بعد أن مرر الكرة إلى بودينس الذي أرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى، ليسددها هارون كمارا في مرمى رايكوفيتش.

وصنع حمد الله فرصة حقيقية للتهديف بالدقيقة 47 من زمن المباراة، بعد أن مرر الكرة خلف مدافعي الاتحاد إلى زميله بودينسي، الذي انفرد بالحارس رايكوفيتش الذي تصدى لتلك الفرصة الخطيرة.

أرقام بنزيما ضد الشباب

حصل بنزيما على تقييم 6.8 من شبكة "سوفا سكور"، حيث استطاع أن يُسجل هدف وأهدر فرصتين محققتين، وسدد الكرة 5 مرات، منها 2 على المرمى ومثلهما خارج المرمى، وواحدة تصدى لها دفاع الشباب.

وجاءت دقة تمريرات بنزيما أمام الشباب 89%، ولمس الكرة 70 مرة، ولم يصنع أي فرصة لزملائه من أجل التهديف، وفقد الاستحواذ 11 مرة.

إجماليًا شكل بنزيما خطورة كبيرة على مرمى الشباب، ولكنه أهدر عدة فرص كانت كفيلة ليحسم العميد المباراة مبكرًا.

أرقام حمد الله ضد الاتحاد

تفوق حمد الله على بنزيما في التقييم، حيث حصل على تقييم 7.4 من شبكة "سوفا سكور"، رغم عدم تسجيله لأي هدف، بل ساهم في الهدف الوحيد الذي سجله الليوث في شباك الاتحاد.

وسدد عبد الرزاق الكرة 3 مرات، منها مرة على المرمى ومثلها خارجه، والثالثة تصدى لها دفاع الاتحاد، ولمس الكرة 41 مرة، وصنع فرصة واحدة محققة للتهديف.

حمد الله لم يجد الدعم الكافي من جانب زملائه، أو الفرص المحققة من أجل ترجمتها إلى أهداف، ورغم ذلك تسببت تحركاته في إزعاج دفاع الاتحاد، كما أنه اضطر للخروج من منطقة الجزاء لصناعة الفرص لنفسه وزملائه.