فيديو | بعد استهدافه من أتلتيكو مدريد .. رامون بلانيس يحسم موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

بلانيس يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

حسم رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد، موقفه من الاستمرار مع العميد، في ظل الأخبار المتداولة حول مفاوضات أتلتيكو مدريد معه لتولي نفس المنصب هناك.

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وكان البرنامج الإسباني الشهير "الشرينجيتو" قد أكد منذ أيام، على أن أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع بلانيس، حتى يتولى منصب المدير الرياضي في النادي.

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وعقب مباراة الاتحاد والشباب، كشف بلانيس خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عن أنه مستمر مع العميد، ولن يرحل كما تردد.

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وسأله المراسل: "هل ستذهب إلى أتلتيكو مدريد أم ستبقى مع الاتحاد؟" .. ليرد رامون قائلًا: "سأبقى في الاتحاد .. أنا أحب الاتحاد".

وحقق الاتحاد الفوز على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.