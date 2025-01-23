"ليس عبد الرزاق حمد الله" .. آل الشيخ يكشف سبب رغبة كريم بنزيما في الانضمام لنادي الشباب!

هذا هو سبب رغبة بنزيما في الرحيل عن الاتحاد

كشف طلال آل الشيخ المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب، عن السبب وراء رغبة النجم الفرنسي كريم بنزيما، في الانضمام إلى الليوث في صيف 2024.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن بنزيما كان يرغب في ترك الاتحاد والانتقال إلى الشباب في صيف 2024، بسبب عدم التأقلم.

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وقال طلال آل الشيخ خلال تصريحات عبر برنامج "رياضة سكوب": "كريم بنزيما كان يُريد الانتقال إلى الشباب، ليس بسبب عبد الرزاق حمد الله كما يُشاع".

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وواصل: "بنزيما كان يرغب في الانضمام للشباب بسبب وضع الاتحاد وعدم ارتياحه وعلاقاته بشخصيات شبابية".

وأنهى آل الشيخ حديثه مؤكدًا على قيمة كريم داخل الملعب، حيث قال: "ترى الآن بنزيما بشكل مختلف العام الحالي، بسبب الضغوط التي كان يمر به، فهو لاعب عالمي".