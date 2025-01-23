المدرب البرتغالي يقدم مستويات رائعة مع نوتينجهام فورست..

استعاد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، واقعة قرار إدارة نادي الاتحاد بـ"إقالة" المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في نوفمبر 2023، بعد مسيرة متميزة مع العميد.

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ونجح سانتو في قيادة الاتحاد للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر، بموسم 2022-2023، فيما تقررت إقالته في بداية الموسم التالي، بسبب تذبذب النتائج، فيما ذكرت تقارير إعلامية بأن الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق، كان سببًا رئيسًا وراء رحيل المدرب بسبب الأزمة بين الطرفين في غرفة خلع الملابس.

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وقال العجمة، عبر برنامج "كورة روتانا"، "هناك أشياء لا أسامح عليها بعض الإعلاميين والجماهير، مثل إقالة نونو سانتو، من القرارات التي سببت لي أزمة نفسية بعد إقالته، هناك من ظل يقول أفكار المدرب وليس لديه أفكار، "حافظين كلام" ويصنعون ضغطًا على النادي".

وتابع "كان بالإمكان أن تبني مشروعًا كبيرًا مع هذا المدرب، خسارة مثل هذا المدرب يرحل من عندنا، بسبب (ريتويت)".

وتولى نونو سانتو تدريب نوتينجهام فورست، بعد رحيله عن الاتحاد، فيما يقدم المدرب البرتغالي مستويات مميزة مع الفريق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر، كما حقق فوزًا على الليفر بنتيجة (1-0) ومانشستر يونايتد (3-2)، خلال الدور الأول.

وتعاقد الاتحاد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لتدريب الفريق، بعد رحيل نونو سانتو، فيما قدم مدرب ريفر بليت الحالي، موسمًا للنسيان مع العميد، بعد احتلال المركز الخامس في جدول الدوري، ووداع كأس العالم للأندية من الدور الثاني.

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وتولى الفرنسي لوران بلان، تدريب الاتحاد، قبل بداية الموسم الحالي، حيث قاد العميد لبداية مثالية في دوري روشن، ليحتل الفريق الوصافة بعد مرور 16 جولة، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الهلال المتصدر، فيما تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.