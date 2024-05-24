أخبار الاتحاد اليوم | رد تكتيكي من جاياردو على أنباء رحيله وإرضاء بنزيما بـ"صفقة كبرى"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 24 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة 24 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"ستتقلص ميزانيتكم بالصيفية" .. تحذير قوي من "الاستقطاب" للاتحاد والأهلي!

وجه برنامج الاستقطاب تحذيرًا قويًا إلى ناديي الاتحاد والأهلي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بشأن ميزانية الناديين. (طالع التفاصيل)

"حُكم لاعب التعاون صدر فورًا ومالكوم لم يعاقب" .. رسالة شديدة اللهجة للانضباط وإعلامي يكشف الفارق!

وجه الإعلامي الرياضي هتان النجار، رسالة انتقاد للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن ما وصفه بصدور قرار فوري بمعاقبة أحمد باحسين، لاعب التعاون، على خلفية تصرف اللاعب عقب مباراة الشباب. (طالع التفاصيل)

بايرن ميونخ يتحكم في برشلونة والاتحاد مستفيد .. دومينو مجنون ينتظر المدربين هذا الصيف!

تعيش كرة القدم واحدة من اللحظات النادرة هذا الصيف، وسببها حركة التنقلات غير المسبوقة للمدربين في الأندية الكبرى في أوروبا وخارجها. (طالع التفاصيل)

"رومارينيو نجم في سماء جدة وتركت إرثك يا جروهي" .. الاتحاد يودع لاعبيه برسائل مؤثرة!

وجه نادي الاتحاد، رسالة وداعية إلى الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو، نجمي الفريق الأول لكرة القدم، اللذين سيرحلان عن قلعة العميد، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري. (طالع التفاصيل)

أولى خطوات إرضاء كريم بنزيما .. "الاتحاد حسم صفقة لاعب كبير!"

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، بدأوا في التحرك بشكل جدي؛ بعد تهديدات النجم الفرنسي كريم بنزيما، بـ"الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

مسؤول كبير في النصر يعلنها .. "التعاقد مع 3 صفقات عالمية وبنزيما ليس مثل كريستيانو رونالدو"

كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر السعودي، عن "خطة" الإدارة، في الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

فيديو | "ممر شرفي وبكاء رومارينيو" .. تكريم ثنائي الاتحاد للمرة الأخيرة أمام ضمك

كرم مجلس إدارة نادي الاتحاد، الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

في ليلة شهدت تعادل النصر والأهلي .. الهلال يواصل مسيرته الذهبية والاتحاد يحافظ على حظوظه الآسيوية

شهدت الليلة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مساء اليوم الخميس، مباريات مثيرة وأحداثًا ساخنة للغاية. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

انطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس. (طالع التفاصيل)

الاتحاد ضد ضمك | هنا ملخص تدمير العميد .. وكفى عبثًا أيها المشككون!

يقاتل الاتحاد على أمله الوحيد المتبقي في الموسم الجاري حيث التأهل لدوري أبطال آسيا 2، فخطى خطوة جديدة نحوه بالفوز الليلة أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"ترون ما يحدث على مواقع التواصل!" .. مارسيلو جاياردو يعلق لأول مرة بعد أزمة عقده مع الاتحاد

بعد صمتٍ طويل.. رد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على "أزمة عقده" مع النادي. (طالع التفاصيل)

"سنخسر أمام فريق درجة ثالثة" .. تعليق غريب من مدرب ضمك بعد هزيمة الاتحاد!

عبر الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي ضمك، عن غضبه الكبير بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه على يد نادي الاتحاد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس. (طالع التفاصيل)

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بعد أقل من 24 ساعة من لقاء ضمك .. ثنائي الاتحاد يلعبان مباراة أخرى!

عاد الاتحاد إلى طريق الانتصارات عندما واجه نظيره ضمك مساء أمس الخميس، ولكن سيكون هناك مفارقة غريبة، وهي مشاركة لاعبان في صفوف العميد في مباراة أخرى بعد أقل من 24 ساعة فقط من مواجهة الأمس! (طالع التفاصيل)

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