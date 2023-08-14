تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024....

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أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024.

وبدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية، ومثيرة بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الفرق.

ومع انضمام العديد من النجوم إلى فرق دوري روشن، سيزداد الحماس والتنافس بين الفرق، وسيكون من الصعب التكهن بنتيجة أي مباراة في المسابقة.

وفي نهاية الموسم يتأهل من دوري روشن السعودي فريقان إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحق بهما صاحب المركز الثالث وبطل الكأس من الملحق، فيما يهبط آخر فريقين في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024: الأهلي يضرب الحزم بثلاثية..

افتتح الأهلي مباريات دوري روشن موسم 2023-24، بفوز عريض على الحزم بثلاثة أهداف لهدف.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 الفيحاء 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 الطائي 1 1 0 0 1 0 +1 3 4 الرياض 1 1 0 0 1 0 +1 3 5 التعاون 1 0 1 0 1 1 0 1 6 الفتح 1 0 1 0 1 1 0 1 7 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الأخدوج 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 11 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 12 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الوحدة 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 ضمك 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 الخليج 1 0 0 1 1 3 -2 0 18 الحزم 1 0 0 1 1 3 -2 0

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024 - الجولة 1

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - الحزم الجمعة 11 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر 1-3 الأمير عبد الله الفيصل الطائي - ضمك السبت 12 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر 0-1 مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية الفيحاء - الخليج السبت 12 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر 1-3 مدينة المجمعة الرياضية الفتح - التعاون الأحد 13 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر 1-1 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الرياض - الوحدة الأحد 13 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر 0-1 الأمير فيصل بن فهد أبها - الهلال الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الرائد - الاتحاد الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية الاتفاق - النصر الإثنين 14 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير محمد بن فهد الشباب - الأخدود الإثنين 14 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد

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