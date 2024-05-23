أولى خطوات إرضاء كريم بنزيما .. "الاتحاد حسم صفقة لاعب كبير!"

مفاجأة سارة لجماهير نادي الاتحاد..

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يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، بدأوا في التحرك بشكل جدي؛ بعد تهديدات النجم الفرنسي كريم بنزيما، بـ"الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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بنزيما هدد بـ"الرحيل" عن الفريق الاتحادي - حسب العديد من التقارير العالمية والمحلية -؛ حال عدم التعاقد مع صفقات كبرى، في الميركاتو الصيفي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي محمد الكعبي، حسم الإدارة الاتحادية، صفقة من العيار الثقيل، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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الكعبي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "لاعب كبير كبير للاتحاد السعودي"؛ دون الكشف عن هويته.

وهُناك العديد من النجوم العالميين، الذين ارتبطوا بالفريق الاتحادي، خلال الفترة الماضية؛ على رأسهم المصري محمد صلاح، والبلجيكي كيفين دي بروينه.

وبالإضافة إلى صلاح ودي بروينه، ارتبطت أسماء عالمية أخرى، بالانتقال إلى نادي الاتحاد؛ مثل الحارس الألماني مارك أندريه شتيجن ونظيره البرازيلي إيدرسون، والجناح الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

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