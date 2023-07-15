جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويسعى الاتحاد للحفاظ على لقبه والذي سيكون صعبًا بكل تأكيد في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها كل فرق الدوري، ولكن العميد دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الاتحاد والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الرائد - الاتحاد الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية 2 الاتحاد - الطائي السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل 3 الرياض - الاتحاد الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد 4 الوحدة - الاتحاد الإثنين 28 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 5 الاتحاد - الهلال الجمعة 1 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر - الجوهرة المشعة

جدول ترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 9 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 10 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 18 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0