"حُكم لاعب التعاون صدر فورًا ومالكوم لم يعاقب" .. رسالة شديدة اللهجة للانضباط وإعلامي يكشف الفارق!

السر وراء تأخر عقوبة مالكوم وإصدار الحكم في مخالفة باحسين سريعًا..

SHAHID

وجه الإعلامي الرياضي هتان النجار، رسالة انتقاد للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن ما وصفه بصدور قرار فوري بمعاقبة أحمد باحسين، لاعب التعاون، على خلفية تصرف اللاعب عقب مباراة الشباب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، ثبوت مخالفة قيام لاعب التعاون، أحمد باحسين، بارتكاب سلوك غير رياضي، وفق ما أظهره الناقل الرسمي، خلال مباراة الشباب، ليتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، واعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

وفي هذا السياق، وجه النجار رسالة انتقاد للجنة الانضباط، عبر برنامج "برا 18"، لاتخاذ قرار فوري في مخالفة أحمد باحسين، وعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن واقعة البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، بداعي توجيه إشارة غير رياضية لجماهير الاتحاد، خلال مباراة الفريقين في 30 أبريل الماضي، في نصف نهائي كأس الملك، قائلًا "انتشرت مقاطع عدة لمالكوم وحتى الآن دون عقوبة، وأحمد باحسين تمت معاقبته مباشرة، هناك تباين في القرارات تطرح أكثر من علامة استفهام".

وتساءل النجار بشأن عدم قيام لجنة الانضباط باستجواب اللاعب مالكوم، على غرار ما حدث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعد توجيه إشارة مشينة لجماهير الشباب خلال مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي.

ورد الناقد عبد العزيز الغيامة، على اتهامات النجار، قائلًا إن مخالفة باحسين تم رصدها من الناقل، ولكن لقطة مالكوم ليست موجودة عند الناقل، كما أضاف مقدم البرنامج، عبد الرحمن الحميدي، أن لجنة الانضباط قامت باستجواب كريستيانو رونالدو بناءً على شكوى مقدمة من نادي الشباب، مؤكدًا ضرورة تقدم الاتحاد بشكوى ضد مالكوم ليتم طلب إفادة من اللاعب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأفاد خبراء القانون بأنه يحق للاتحاد التقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب مالكوم، في فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الواقعة، وإلا سيتم إسقاط المخالفة للتقادم، ما يعني ضرورة تقديم الشكوى حتى 30 مايو الجاري، فيما أفادت تقارير سابقة بأن إدارة الاتحاد ترغب في معاقبة مالكوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID