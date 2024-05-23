في ليلة شهدت تعادل النصر والأهلي .. الهلال يواصل مسيرته الذهبية والاتحاد يحافظ على حظوظه الآسيوية

ليلة ساخنة جديدة في دوري روشن السعودي..

SHAHID

شهدت الليلة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مساء اليوم الخميس، مباريات مثيرة وأحداثًا ساخنة للغاية.

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الهلال كان قد حسم لقب الدوري رسميًا، منذ الجولة 31 من عمر المسابقة؛ في الوقت الذي ظلت المنافسة مستمرة، على آخر مقعد مؤهل للبطولات الآسيوية، إلى جانب تفادي الهبوط.

وفي ليلة الخميس.. حافظ الاتحاد على أماله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا (2)، بالفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل واحد؛ مستغلًا تعادل نادي التعاون "صاحب المركز الرابع"، بنتيجة (1-1) مع الفيحاء.

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ومن ناحيته.. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي دخل مباراة الرائد كـ"تحصيل حاصل"، اكتفى بالتعادل السلبي (0-0)، في مباراة ضعيفة فنيًا.

أما الزعيم الهلالي واصل مسيرته الناجحة، لتحقيق الدوري الذهبي بـ"لا هزيمة"؛ بفوزه الكبير على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، بثلاثة أهداف لواحد.

وأخيرًا.. النصر "الوصيف"، خطف تعادلًا قاتلًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، بهدفين لمثلهما؛ ليتوسع الفارق بينه والهلال "البطل"، بـ14 نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أحداث مباريات الأربعة الكبار "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، في ليلة الخميس الساخنة..