"رومارينيو نجم في سماء جدة وتركت إرثك يا جروهي" .. الاتحاد يودع لاعبيه برسائل مؤثرة!

الاتحاد يستعد لتنظيم حفل وداع للثنائي البرازيلي..

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وجه نادي الاتحاد، رسالة وداعية إلى الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو، نجمي الفريق الأول لكرة القدم، اللذين سيرحلان عن قلعة العميد، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

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ونشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، رسالة إلى جروهي، عبر منصة (إكس)، قال فيها "إلى الحارس الذي طالمنا ذاد عن العرين بكل ما يملك، إلى الرمز الذي لطالما كان الأمان لمرمى الاتحاد، إلى النمر الذي ظل حاسمًا طيلة خمس سنوات بقفازاته وتصدياته. إليك يا غروهي، تحية طيبة وبعد. نود فقط شكرك على كل ما قدمت للعميد، على كل لحظة أظهرت لنا فيها شغفك، وآمنّا فيها بالفوز بفضل تفانيك، وعلى كل مباراة تركت فيها شيئًا من إرثك.

قلوبنا ممتنة لك دائمًا، بقدر تلك الذكريات التي خلفتها وراءك وبقدر كل الأيام التي قضيناها سويًا. مع حبنا الدائم وتقديرنا الكبير. نادي الاتحاد ولاعبوه وجمهوره".

وقال نادي الاتحاد، في رسالته إلى رومارينيو، "على مدار ستة أعوام، كنتَ نجمًا في سماء جدة، قائدًا في الجوهرة، وأسطورة للاتحاد. مع كل هدف سجلته كنت تنقش اسمك في قلوب الجميع من جماهير العميد، ومع كل تمريرة حاسمة كنت تؤكد على أسطوريتك داخلنا جميعًا، تفانيك وشغفك وجهدك، كل شيء كنت تقدم في الميدان كان محط حبنا وعشقنا من يومك الأول وحتى يومنا هذا.

شكرًا روما، على كل ما قدمته لنادي الاتحاد وجماهيره، شكرًا روما على كل نقطة عرق بذلتها في الجوهرة أو في المملكة أو حتى في ملاعب آسيا، شكرًا بقدر ما أسعدت القلوب، وأثلجت الصدور، ستبقى جزءًا من تاريخ العميد ما دام، وسنبقى عائلة بك إلى الأبد. ليس وداعًا، فالاتحاد منزلك الذي يسعد برؤياك، وجمهوره بمثابة الظهر الذي ترى فيه حماك، نراك دائمًا بخير. نادي الاتحاد ولاعبوه وجماهيره".

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وينظم الاتحاد حفلًا وداعيًا لجروهي ورومارينيو، أثناء عمليات الإحماء، قبل بداية مباراة الفريق، مساء اليوم، أمام ضمك، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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