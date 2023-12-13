تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

أخبار الاتحاد اليوم | اعتزال رومارينيو، وأسوأ أيام منصور البلوي

تامر أبو سيدو
Romarinho - Al IttihadGOAL AR
الإتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 ديسمبر 2023

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 ديسمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصريحات أحمد حجازي ورومارينيو بعد فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

منصور البلوي يثير الجدل بتصريحات جديدة

كواليس جديدة يكشفها منصور البلوي

المدرب الإسباني استقر على وجهته المقبلة!

طلب مهم إلى نجوم الاتحاد السعودي قبل "القمة العربية" أمام الأهلي المصري

الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية مساء الجمعة القادم

المهاجم المغربي غاب عن مباراة فوز الاتحاد على بطل نيوزيلندا

الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية

الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية

عبد الرزاق حمد الله يحسم مستقبله مع نادي الاتحاد

تصرف أثار الجدل في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

"كان يمكن أن نسجل أكثر" بنزيما يتحدث بعد الفوز أمام أوكلاند

محمد نور يتحدث عن فرص نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين