"الأهلي فاز وقت الكرة "الجبس"" .. وليد الفراج يستفز المصريين مجددًا

الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية

عاد الإعلامي السعودي وليد الفراج لاستفزاز المصريين مجددًا بالسخرية من النادي الأهلي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين العملاق الإفريقي ونادي الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

مونديال الأندية انطلق مساء أمس في جدة وقد استطاع الاتحاد تجاوز أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بثلاثية نظيفة ليصعد لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا في ربع النهائي.

الفراج استعرض خلال حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد" خبرًا من إحدى الجرائد القديمة يتحدث عن فوز الأهلي على الاتحاد 5-1، وقد علق ساخرًا من ذلك الانتصار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "أحدهم أرسل لي تلك القصاصة لإبراز خبر حول آخر فوز للأهلي على الاتحاد، الجميع في الخبر أنه يذكر أن الاتحاد أسس قبل 50 عامًا، والاتحاد أصبح الآن عُمره 96 عامًا، مما يعني أن الفوز حدث قبل 46 عامًا، أي حين كانت الكرة تُلعب بالكرة الجبس، دعونا نرى ما سيحدث في 2023".

يُذكر أن الفريق السعودي كان قد هزم نظيره المصري بهدف نظيف في كأس العالم للأندية 2005.