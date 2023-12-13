منصور البلوي يرد على "التفويت" للنصر .. ويؤكد: الهلال تلقى مجاملات تحكيمية

منصور البلوي يثير الجدل بتصريحات جديدة

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اعترف منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، بحبه الكبير لعملاق الرياض النصر.

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البلوي ترأس نادي الاتحاد، في الفترة من 2003 إلى 2007، محققًا 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم "المتتالية"، في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم من ذلك.. نفى البلوي في تصريحات مع إذاعة "العربية FM"، مساء اليوم الأربعاء، تداخل المصالح أثناء عمله في الاتحاد، أو مساعدة النصر بـ"تفويت" بعض البطولات.

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وقال رئيس الاتحاد "الذهبي": "بالعكس.. أثناء فترة رئاستي لنادي الاتحاد، كنا سببًا في تحويل مسابقة الدوري من النصر إلى الهلال؛ من خلال التنافس الشريف، والتغلب على قلعة العالمي، في بعض المباريات الحاسمة".

وعن الزعيم الهلالي.. زعم منصور البلوي، أن الفريق الأزرق، كان يتلقى مساعدات ومجاملات، في وقتٍ سابق؛ خاصة في الجانب التحكيمي.

واعتبر البلوي، أن الهلال؛ كان هو النادي المفضل لدى المسؤولين عن الرياضة السعودية، مؤكدًا في نفس الوقت، على أن هذا لا يمنع عظمة هذا الكيان الكبير.

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