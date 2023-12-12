حجازي يتحدث عن قمة الاتحاد والأهلي .. ورومارينيو: سأعتزل في هذه الحالة!

تصريحات أحمد حجازي ورومارينيو بعد فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي

أعرب المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو، ثنائي نادي الاتحاد السعودي، عن "سعادتهما" بفوز الفريق الأول لكرة القدم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد فاز (3-0) على أوكلاند سيتي؛ ليضرب موعدًا ناريًا أمام الأهلي المصري، مساء يوم الجمعة القادم، في الدور الثاني من البطولة العالمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

واعتبر حجازي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، أن العميد الاتحادي، فرط في فوزٍ كبير على الفريق النيوزيلندي؛ بعد انتهاء الشوط الأول بثلاثية، وتراجع الأداء في الـ45 دقيقة الثانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن مواجهة فريقه السابق الأهلي.. قال المدافع المصري: "أفضل فريق في آسيا (الاتحاد)، سيلتقي مع أفضل فريق في إفريقيا"، مشددًا على أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، وممتعة للجماهير في نفس الوقت.

ومن ناحيته.. اعترف رومارينيو، بتوتر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في بداية المباراة أمام أوكلاند؛ خاصة أن البطولة العالمية، تقام في مدينة جدة.

وعند سؤاله عن توتره على الرغم من خبرته الكبيرة مع عالم الساحرة المستديرة.. رد النجم البرازيلي؛ قائلًا: "إنه توتر عادي وليس خوف.. فكما صرح رونالدو (سأعتزل كرة القدم إذا شعرت بوجع في المعدة خلال المباريات)".