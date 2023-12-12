فيديو عبر "جول" | كريم بنزيما يبعث رسالة قبل مواجهة الأهلي.. ويشيد بجمهور الاتحاد

"كان يمكن أن نسجل أكثر" بنزيما يتحدث بعد الفوز أمام أوكلاند

أعرب كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، عن سعادته بالفوز على أوكلاند سيتي (3-0)، في الدور التمهيدي من المونديال الذي تحتضنه السعودية.

وسجل النجم الفرنسي هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 40، فيما جاء الهدف الأول عن طريق رومارينيو (29)، والثاني بواسطة نجولو كانتي (34).

وقال بنزيما، ردًا على سؤال مراسل "جول": "الأجواء كانت رائعة، أنت تعلم شغف الجماهير هنا، نحن سعداء بهذا الجمهور لأنهم دائما ما يدفعوننا للأمام، وهذا جيد".

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وأضاف: "الاتحاد في النهائي؟ كيف نصل النهائي بعد مباراة واحدة!.. علينا خوض مباراة أخرى، كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا".

وتابع في تصريح لقناة "SSC" السعودية: "كانت مباراة جميلة.. قدمنا أداء ممتازًا، وهذا بفضل الجمهور".

وختم: "الشعور جيد، علينا الاستمرار على هذا المنوال، كان يمكنني أن أسجل أكثر. لكن المهم هو الفوز، وأنا راض بذلك".

وسيواجه العميد الاتحادي في ربع النهائي، العملاق المصري الأهلي، في تكرار لنسخة عام 2005، عندما فاز النمور بهدف نظيف سجله الأسطورة محمد نور.