منصور البلوي يكشف عن أسوأ يوم في حياته .. ويفجر مفاجأة: "هل يعود إلى الاتحاد؟"

كواليس جديدة يكشفها منصور البلوي

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كشف منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، عن أسوأ يوم في حياته، خلال فترة عمله بقلعة العميد.

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البلوي ترأس نادي الاتحاد، في الفترة من 2003 إلى 2007، محققًا 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم "المتتالية"، في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأكد البلوي في تصريحات مع إذاعة "العربية FM"، مساء اليوم الأربعاء، على أن انتقال أسطورة الكرة السعودية محمد نور، من العميد الاتحادي إلى نادي النصر، كان أسوأ يوم في حياته.

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ونفى رئيس الاتحاد "الذهبي"، تدخله في انتقال نور إلى النصر، كما يدعي البعض؛ قائلًا: "والله لم يكن لي أي علاقة بهذا الأمر.. حزنت كثيرًا من نور، وتجنبت الحديث معه لفترة طويلة؛ بسبب قراره بالرحيل عن الاتحاد".

وعلى جانب آخر.. أعلن منصور البلوي، عدم عودته للعمل الإداري في نادي الاتحاد مجددًا، لافتًا إلى أنه ترك المشهد للوجوه الشابة، على أن يكون هو أول الداعمين لهم، من المدرجات.

لكن.. البلوي أوضح أنه من الممكن أن يستثمر في الاتحاد؛ حال إعلان "خصخصة" الأندية، وفتح المجال أمام الأشخاص، بعيدًا عن صندوق الاستثمارات السعودي.

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