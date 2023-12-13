المدرب الإسباني استقر على وجهته المقبلة!

اقترب جولين لوبيتيجي من تحديد وجهته المقبلة، بعدما رفض عرضا من اتحاد جدة السعودي بنحو 18 مليون يورو.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية: "غادر لوبيتيجي فريق ولفرهامبتون الإنجليزي في بداية الموسم، لعدم تنفيذ طلباته، كما ابتعد عن نابولي الإيطالي والعرض السعودي، ويحرص على الظهور في الدوري الإنجليزي".

وأضافت: "المدرب الإسباني هو الأقرب لقيادة مانشستر يونايتد، حال رحيل تين هاج، حيث يسعى النادي لتعيين شخص يعرف المنافسة، ويتمتع بخبرة في أوروبا (توج مع إشبيلية بالدوري الأوروبي) ويجيد اللغة".

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وتابعت: "ما يميز لوبيتيجي أيضًا أنه عمل في وقت سابق مع كاسيميرو ورافائيل فاران وسيرجيو ريجيلون (في ريال مدريد)".

واختتمت: "يتقدم لوبيتيجي على الأسماء الأخرى التي تم ذكرها في الساعات الأخيرة، مثل زين الدين زيدان، وجراهام بوتر أو دي زيربي".

ويعاني مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، بعدما ودع كأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب احتلاله المركز السادس في البريميرليج.