Al-Ahli SFC v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | ورطة لطيفة لديميرال في "مؤتمر" الريان، وألكسندر يُثير حيرة الأهلاوية

دوري روشن السعوديكريستيانو رونالدوالأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 أكتوبر 2024.

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"إذا سمعتها فاعلم أن الفريق رايح في داهية" .. تحذير من "كلمة" صنعت أزمة جيرارد وتسببت في هبوط الأهلي!

بعد نتائج الاتفاق الكارثية مع جيرارد..

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ألكساندر يحير جماهير الأهلي مجددًا .. سر غيابه أمام الخليج وموقفه من مباراة الريان القطري

هل يشارك لاعب الأهلي أمام الريان القطري؟

موعد مباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الريان والأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

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جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

مبادرة رائعة من عمر السومة تسعد جماهير الأهلي قبل لقاء الريان القطري

لقطة رائعة من الهداف التاريخي للأهلي..

القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

"أشعر بالسعادة" .. يايسله يتغنى بوضع الأهلي قبل مواجهة الريان وديميرال يقع في ورطة طريفة!

الأهلي يحل ضيفًا على الريان القطري في النخبة الآسيوية..

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