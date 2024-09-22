أخبار الاتحاد اليوم | إشادة علي البليهي المستفزة، ورسالة محمد نور للاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 سبتمبر 2024.

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الهلال حقق فوزه الثامن تواليًا على العميد

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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025..

القوة العاشرة له رأي مختلف عن سلسلة انتصارات الهلال أمام الاتحاد..

هل هناك خلاف بين النجم البلجيكي ومحمد المنجم؛ رئيس الشباب؟

المهاجم الفرنسي في مرمى الانتقادات..

رسالة أسطورة الاتحاد عقب خسارة الكلاسيكو أمام الهلال..

هل يفعلها ويذيق الهلال الخسارة الأولى له في الموسم الجاري؟!

"أكشن مع وليد" شهد واقعة تراشق عقب هزيمة الاتحاد أمام الهلال بالأمس!

مدافع الزعيم أبدى احترامه للعميد، لكنه لا يمانع استفزازه قليلًا..

الآن يمكن أن يتنفس "الدمية" الصعداء نحو استعادة مجده السابق بعد تجربة الاتحاد الفاشلة..

حارس الاتحاد يتحدث عن سبب الهزيم

لودي الذي تألق ضد الاتحاد يرد على الشائعات التي تحوم حوله

GOAL

جيسوس يتحدث عن سبب تراجع أداء الهلال بالشوط الثاني ضد الاتحاد

مدرب الاتحاد يتحدث عن أسباب هزيمته من الهلال

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العين في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

بنزيما لم ينجح في إنقاذ الاتحاد ضد الهلال

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

كيف تفوق جيسوس على بلان؟

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد عبر التاريخ في البطولات المختلفة، ولمن الغلبة في كلاسيكو الكرة السعودية، في الدوري السعودي....

شاهد ما فعلته جماهير الاتحاد بعد ثلاثية الهلال!

هل استحق الهلال الركلة التي احتسبت له ضد الاتحا