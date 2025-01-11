أخبار الأهلي اليوم | خالد العيسى يرد على الجماهير الغاضبة .. وسباق سعودي على "خطف" أكرم عفيف من السد!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 11 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 11 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطت النجم الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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دخل النجم القطري أكرم عفيف، لاعب نادي السد وقائد منتخب العنابي، اهتمامات عدد من الأندية السعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تعرض اثنان من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "سابقًا"، لهجومٍ عنيف للغاية؛ على هامش مباراة الأهلي والشباب، مساء يوم الجمعة.

وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، انتقادًا لحديث خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، للجماهير عقب فوز فريق الكرة على الشباب بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وجّه خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، رسالة قوية إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الهجوم الذي يتعرض له، منذ فترة طويلة.

بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانتصار على الشباب، قائلًا إن فريقه قدم أداءً رائعًا، خاصة في أولى 60 دقيقة، وكان قادرًا على تسجيل أكثر من 6 أهداف.

انطلق دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس، ليبدأ موسم جديد لا يخلو من الإثارة والجنون.

انتقد فاتح تريم، المدير الفني لنادي الشباب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن مفاجأة حول مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والشباب، كاشفًا عن ركلات جزاء لم يحتسبها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار اللقاء.

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كلاسيكو رائع يفي بوعوده، استطاع الأهلي أن يحسمه بالفوز على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

قررت جماهير النادي الأهلي، توجيه رسالة عبر لافتات مدرج ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، على خلفية مباراة فريق الكرة الأول أمام الشباب، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.