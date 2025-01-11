فابريتسيو رومانو يكشف .. أكرم عفيف على رادار 3 أندية سعودية والسد يعترض الصفقة

الأهلي يتقدم السباق على "الأفضل في آسيا"

دخل النجم القطري أكرم عفيف، لاعب نادي السد وقائد منتخب العنابي، اهتمامات عدد من الأندية السعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أكرم عفيف (28 عامًا) ينتهي عقده مع السد في يونيو 2025، أي أنه دخل الفترة الحرة في عقده ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ، وهو ما دفع الكثير من الأندية للتفكير في ضم أفضل لاعب في آسيا خلال عامي 2019 و2023.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات، تغريدة على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، كتب فيها: "قد يصبح أكرم عفيف لاعبًا حرًا في يونيو المقبل، وقد بدأت بالفعل 3 أندية سعودية في مراقبة وضعه".

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وأضاف: "ينتهي عقد النجم القطري بعد 6 أشهر، ويتمسك نادي السد بتجديد عقده حيث قدم له عرضًا جديدًا وينتظر رد أحد أفضل اللاعبين في آسيا".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن عفيف يعتبر أحد الخيارات المطروحة على طاولة إدارة النادي الأهلي لتعزيز خط الهجوم في الميركاتو الشتوي.

يذكر أن أكرم عفيف، كان قد قاد منتخب قطر للظفر بلقب كأس آسيا 2023، إذ حظي بجائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة الهدّاف برصيد 8 أهداف، إلى جانب امتلاكه 3 تمريرات حاسمة.

كما حقق عفيف مع نادي السد لقبي الدوري القطري وكأس الأمير في موسم 2024/2023، ويواصل تقديم أداء مميز في الموسم الحالي (2024-2025)، حيث لعب 17 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.