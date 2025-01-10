"سيذكرني التاريخ!" .. خالد العيسى يرد على جمهور الأهلي الغاضب برسالة قوية ويؤكد: النادي مطمع للجميع

خالد العيسى يخرج عن صمته ضد حملة الهجوم ضده..

وجّه خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، رسالة قوية إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الهجوم الذي يتعرض له، منذ فترة طويلة.

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جماهير الأهلي تهاجم العيسى ومجلس إدارته باستمرار؛ بسبب عدم تدعيم صفوف الفريق الأول بـ"الشكل المطلوب"، مع الاستغناء عن بعض اللاعبين وعدم تعويضهم، مثل الجناح آلان سانت ماكسيمين.

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وأعرب العيسى في تصريحات إعلامية نقلها برنامج "أكشن مع وليد"، عن دهشته من الهجوم الذي يتعرض له؛ قائلًا: "هُناك من لا يعرف آلية العمل في الشركات.. هؤلاء لن أرد عليهم أبدًا".

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وأضاف: "أنا جزء من منظومة متكاملة، لديّ صلاحيات محددة؛ لذلك.. يجب أن يعرف الجمهور بأن العمل في منطومة الشركات، يختلف عما كان عليه الأمر قبل الخصخصة".

وأكد رئيس النادي الأهلي أنه يهتم بمصلحة قلعة الراقي فقط، ويقوم بعملٍ كبير؛ سيجعل التاريخ يتذكره، وسيشكره عليه الجمهور مستقبلًا.

وهاجم خالد العيسى من اسماهم بـ"المتمصدرين"؛ بالقول: "الأهلي مطمع للجميع.. هُناك من يحب نشر أخبار غير حقيقية أو صحيحة عن النادي".

وعن أزمة تذاكر المباريات.. اعترف العيسى بأنه وعد الجماهير بالتذاكر فعلًا؛ ولكن هناك صعوبات في آلية إرسالها عبر البريد الإلكتروني "الإيميل"؛ الأمر الذي تسبب في التأخير.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز (3-2) على الشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ليصل إلى النقطة 26 في "المركز الخامس".