"لم أشاهد هذا الأمر منذ 37 سنة ويجب تغيير اللاعبين!" .. الأهلي يشعل غضب فاتح تريم في الشباب

تريم معروف عنه انتقاد لاعبيه بشكل علني..

انتقد فاتح تريم، المدير الفني لنادي الشباب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

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الشباب سقط في فخ الخسارة (2-3) أمام الأهلي، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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تريم أشار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أنه طوال مسيرته التدريبية التي تمتد لـ37 سنة تقريبًا، لم يرَ ما شاهده في مباراة الشباب والأهلي، مساء اليوم.

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وقال المدير الفني التركي: "كمدرب أملك خبّرة كبيرة؛ لم أشاهد مباراة مثل هذه.. في أول 60 دقيقة قاتلنا؛ لكن كان بالإمكان أن نستقبل أكثر من ثلاثة أهداف".

وأكد أن الليث الشبابي يطمح لأن يكون من بين الأربعة الكبار، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لذلك.. سيجلس مع أعضاء مجلس الإدارة، لوضع خطة للفترة القادمة.

وشدد فاتح تريم على أن الشباب إذا أراد أن يكون بين الأربعة الكبار بالفعل؛ يجب أن يُغير "العقلية" أولًا، إلى جانب تغيير بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "الحاليين".

وكشف تريم عن أن لاعبي الشباب، ارتكبوا العديد من الأخطاء على الجانبين الفردي والجماعي، خلال مواجهة الأهلي؛ وهو ما كلفهم استقبال 3 أهداف، وخسارة النقاط كاملة.

جدير بالذكر أن الشباب تجمد عند النقطة 23، بعد الخسارة أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة؛ محتلًا "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.