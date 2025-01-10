"هذا اللاعب كارثة والمعيوف لن يأخذ زمنه وزمن غيره!" .. ثنائي الاتحاد السابق يدفع ثمن السقوط أمام الأهلي

هجوم عنيف على ثنائي الاتحاد السابق..

تعرض اثنان من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "سابقًا"، لهجومٍ عنيف للغاية؛ على هامش مباراة الأهلي والشباب، مساء يوم الجمعة.

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الأهلي فاز (3-2) على نادي الشباب، بملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الإعلامي والناقد الرياضي ماجد التويجري وصف هارون كمارا، مهاجم الشباب حاليًا والاتحاد سابقًا، بـ"الكارثة" الذي لا يُجيد لعب كرة القدم.

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واعتبر التويجري في تصريحات مع برنامج "كورة"، أن قميص نادي الشباب "كبير على كمارا"، وأن اللاعب لا يستطيع تقديم أي إضافة فنية داخل أرضية الملعب.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذا المهاجم، "فشل" في جميع تجاربه السابقة مع عالم الساحرة المستديرة؛ سواء في صفوف القادسية أو التعاون والاتحاد؛ على حد قوله.

وعلى جانب آخر.. طالب ماجد التويجري، النجم المخضرم عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الشباب حاليًا، باعتزال كرة القدم نهائيًا.

وقال التويجري: "لا خلاف على أن المعيوف أحد عمالقة حراسة المرمى في السعودية؛ لقد كتب التاريخ طوال مسيرته، ولعب لأكبر الأندية (الأهلي والهلال وأخيرًا الاتحاد)".

وعلى الرغم من ذلك.. شدد التويجري على أن مستوى المعيوف بدأ في التراجع مؤخرًا، وأصبح الحارس غير قادر على تقديم نفس مستوياته السابقة؛ موجهًا رسالة إليه: "عليك أن تراجع نفسك؛ لن تأخذ زمنك وزمن غيرك".

جدير بالذكر أن عبدالله المعيوف وهارون كمارا، انتقلا من الاتحاد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024".