"لم يحتسب ركلتي جزاء" .. المرداسي يكشف عن أخطاء الحكم مارتشينياك في كلاسيكو الأهلي والشباب!

المباراة كان تستحق أكثر من 5 أهداف..

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن مفاجأة حول مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والشباب، كاشفًا عن ركلات جزاء لم يحتسبها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار اللقاء.

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وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في قمة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وقال المرداسي، عبر فضائية SSC، إن الأهلي كان يستحق ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم في الدقيقة 65، بداعي إعاقة محمد الشويرخ، مدافع الشباب، للمهاجم الإنجليزي إيفان توني، مؤكدًا أن لمس الشويرخ للكرة كان بسيطًا في المواجهة، ولا يعتدّ منافسة على الكرة، قبل أن يقوم بإعاقة توني داخل المنطقة، وكان يجب تدخل غرفة الفيديو في تلك الواقعة.

وأضاف المرداسي أن الدقيقة 90+7 كان يجب أن تشهد أيضًا، ركلة جزاء، ولكن لصالح الشباب، بعدما تعرض الشويرخ لضرب في رأسه من مدافع الأهلي ميريح ديميرال، برفع اليد بطريقة غير مبررة، وضرب الرأس التي تعد منطقة محرمة، كما أن اللقطة ليس بها تسلل على لاعب الليوث.

في المقابل، قال المرداسي، إن قرارات الحكم كانت صحيحة بعدم احتساب ركلات جزاء، في الدقيقة 5، التي شهدت دفع هارون كمارا، للظهير سعد بالعبيد، خارج منطقة الجزاء، والدقيقة 75، التي شهدت تسللًا على عبد الرزاق حمد الله، قبل تدخل ميريح ديميرال، والدقيقة 88، بتنافس طبيعي من محمد الشويرخ على سعد بالعبيد.

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ونجح الأهلي في فض شراكة النقاط مع الشباب، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الليوث عند 23 نقطة، في المركز السادس.