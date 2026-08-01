تراجع إنفانتينو في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام فقط من كشف فيفا عن خطط لتأسيس FIFA Forward Enterprise.

وكانت الشركة التابعة المقترحة، البالغة قيمتها 20 مليار دولار، ستضع العمليات التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة لفيفا، بما في ذلك المرتبطة بكأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، تحت مظلة شركة واحدة. وكان فيفا سيحتفظ بالسيطرة، بينما كان من المقرر طرح نحو 20 في المئة أمام مستثمرين من القطاع الخاص في محاولة لجمع ما يصل إلى 4,2 مليار دولار.

وذكرت ESPN أن شركة استثمار في نيويورك أسسها جوشوا كوشنر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، كانت قد حددها فيفا باعتبارها «المستثمر الرئيسي» في المشروع.

ولن يمضي المقترح قدماً بعد الآن.