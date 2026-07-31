أعرب كاسيميرو، عن سعادته بعد إتمام انتقاله مجانًا إلى نادي إنتر ميامي، واصفًا زميله الجديد ليونيل ميسي بـ"إله كرة القدم"، كما وجه لاعب الوسط البرازيلي كلمة إلى النرويجي إرلينج هالاند عقب خروج البرازيل المؤلم من كأس العالم 2026.
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"لم أستطع إيقافه أبدًا" .. كاسيميرو يصف ميسي بـ"إله" كرة القدم!
تقديم كاسيميرو كلاعب في فريق إنتر ميامي
وأصبح كاسيميرو، لاعب خط الوسط السابق في مانشستر يونايتد وريال مدريد، رسميًا لاعبًا في صفوف إنتر ميامي، وخاض مباراته الأولى مع الفريق عندما فاز "الهيرونز" بنتيجة (1-0) على سي إف مونتريال في الدوري الأمريكي، وقد انضم اللاعب البرازيلي الدولي البالغ من العمر 34 عامًا، في صفقة انتقال مجانية بعد مغادرته ملعب "أولد ترافورد" عقب انتهاء عقده.
ورغم وجود خيارات للبقاء في كرة القدم الأوروبية مع أندية إيطالية مهتمة بضمه، إلا أن كاسيميرو أصر على أن تكون ميامي وجهته الأولى، لينضم لاعب خط الوسط الدفاعي الآن إلى تشكيلة مليئة بالنجوم إلى جانب منافسيه السابقين ليونيل ميسي ولويس سواريز.
- Getty Images Sport
اللعب إلى جانب "إله كرة القدم"
بعد أن أمضى سنوات في محاولة إيقاف ميسي خلال معارك "الكلاسيكو" المحتدمة في إسبانيا، أمطر كاسيميرو، النجم الأرجنتيني بثناء هائل، معترفًا بأن محاولة إيقاف ميسي بمفرده كانت مهمة مستحيلة طوال مسيرته الكروية.
وقال كاسيميرو، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN: "المشاكل التي تسبب بها لي ميسي كانت كثيرة. بالطبع، كنت أحلم باللعب معه؛ فقد كنت أرغب دائمًا في اللعب مع الأفضل. لم أتمكن أبدًا من إيقافه، وكنت أحتاج دائمًا إلى مساعدة زملائي في الفريق.
"أنا سعيد جدًا بوجودي إلى جانبه الآن، وأريد أن أستمر في الفوز بالألقاب معه. أريد أن أستمتع بوجودي إلى جانبه، وأن أساعده، وأن أجعله أعظم مما هو عليه. إنه أحد آلهة كرة القدم، إن لم يكن إله كرة القدم نفسه، وأريد أن أساعده".
تأملات حول السقوط أمام هالاند في كأس العالم
وتطرق كاسيميرو للحديث عن الخروج المؤلم للبرازيل من كأس العالم 2026 على يد النرويج. وأشاد لاعب الوسط بشكل خاص بـ"هالاند" بعد أن سجل المهاجم النرويجي، هدفين، أدى بهما إلى إقصاء "السيليساو" من البطولة.
وأضاف: "ما حدث في كأس العالم. نحن نتحدث عن فريق يضم أحد أفضل المهاجمين رقم 9 في العالم، وهو هالاند، وقد سجل هدفين. من المؤلم الحديث عن كأس العالم لأن ذلك كان، في النهاية، حلمًا راودني خلال مسيرتي الكروية. لكنني محظوظ لأنني لعبت في ثلاث بطولات كأس العالم مع البرازيل، وهو أمر لا يُصدق؛ لأنني عندما كنت طفلاً، لم أحلم أبدًا بأن يحدث هذا. لقد استمتعت بذلك كثيراً".
- Getty Images Sport
التركيز على الفوز بالبطولات في أمريكا
بعد أن أنهى فصله الأوروبي ومسيرته الدولية، يركز كاسيميرو بشكل كامل على إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده في الولايات المتحدة. وسيسعى إلى مساعدة ميسي في الفوز بلقب في أمريكا، حيث ستكون المباراة المقبلة لفريق "الهيرونز" ضد كولومبوس في الدوري الأمريكي.
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