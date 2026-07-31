AFP
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رجل غير مناسب.. رئيس وزراء إنجلترا يطالب برحيل إنفانتينو من فيفا!
بيرنهام يدين قيادة إنفانتينو
شن برنهام هجوماً لاذعاً على قيادة إنفانتينو للفيفا في أعقاب موجة من ردود الفعل السلبية ضد خطط تسويق المنظمة. وقد اشتدت حدة المعارضة عقب استقالة المستشار البارز كارلوس كورديرو والمعارضة الرسمية من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية الوسطى لكرة القدم، ورأى بورنهام أن محاولة إنفانتينو بيع حصة في مسابقات الفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص تمثل قرارًا معيبًا بشكل جوهري بالنسبة لمستقبل كرة القدم العالمية.
- SW Pix
رئيس الوزراء يطالب بالتغيير
وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة، أدان بيرنهام صراحةً مخطط الاستثمار في الأسهم الخاصة المقترح. وقال: «كان هذا اقتراحًا شائنًا»، قبل أن يشكك في مدى ملاءمة إنفانتينو للاستمرار في رئاسة الفيفا: «إن مجرد طرح هذه الفكرة يدل، في رأيي، على أنه ليس الرجل المناسب لقيادة هذه المنظمة».
رفض خطة الاستثمار في الأسهم الخاصة
يعكس انتقاد بيرنهام اللاذع مقاومة عالمية أوسع نطاقاً، بما في ذلك الموقف الحازم الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وفي بيان رسمي، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطط إنشاء شركة فيفا فوروارد، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كذراع تجاري، وشدد على ضرورة الحفاظ على نزاهة البطولة الأبرز في عالم كرة القدم، قائلاً: «كأس العالم لكرة القدم هو قمة كرة القدم العالمية، ويستمد قوته من مشاركة جميع الاتحادات القارية والدول الرائدة في عالم كرة القدم.
"وأي اقتراح ينطوي على خطر تقويض وحدة المسابقة وطابعها العالمي يجب إعادة النظر فيه."
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إنفانتينو يواجه ضغوطاً متزايدة
أدى تضاؤل الدعم السياسي والمعارضة المحتملة من غالبية أصوات الاتحادات القارية إلى جعل خطط الفيفا للتسويق تتأرجح على حافة الانهيار. وفي ظل وجود كتلة معارضة تضم 136 اتحادًا عضوًا، يواجه إنفانتينو أزمة قيادة حقيقية قبل اتخاذ القرارات الرسمية.
ويجب على الفيفا الآن أن تجري على وجه السرعة مراجعة شاملة لإطار حوكمتها وعمليات اتخاذ القرار لديها من أجل معالجة الانقسامات العالمية المتزايدة.
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