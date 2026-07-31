رجل غير مناسب.. رئيس وزراء إنجلترا يطالب برحيل إنفانتينو من فيفا!

يعكس انتقاد بيرنهام اللاذع مقاومة عالمية أوسع نطاقاً، بما في ذلك الموقف الحازم الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي بيان رسمي، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطط إنشاء شركة فيفا فوروارد، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كذراع تجاري، وشدد على ضرورة الحفاظ على نزاهة البطولة الأبرز في عالم كرة القدم، قائلاً: «كأس العالم لكرة القدم هو قمة كرة القدم العالمية، ويستمد قوته من مشاركة جميع الاتحادات القارية والدول الرائدة في عالم كرة القدم.

"وأي اقتراح ينطوي على خطر تقويض وحدة المسابقة وطابعها العالمي يجب إعادة النظر فيه."