المباريات الودية
نظرة عامة على المباريات الودية
المباريات الودية، المباريات والنتائج
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الأربعاء، 10 يونيو
الجمعة، 17 يوليو
الخميس، 26 مارس
الخميس، 24 سبتمبر
الجمعة، 25 سبتمبر
الاثنين، 28 سبتمبر
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern München
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Mönchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0