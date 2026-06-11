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المباريات الودية

نظرة عامة على المباريات الودية

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المباريات الودية، المباريات والنتائج

الأربعاء، 10 يونيو
النمسا badge
النمسا
النمسا
جواتيمالا badge
جواتيمالا
جواتيمالا
ألغيت
الجمعة، 17 يوليو
فيتنام badge
فيتنام
فيتنام
4
ميانمار badge
ميانمار
ميانمار
0
انتهت
الخميس، 26 مارس
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
2
موريتانيا badge
موريتانيا
موريتانيا
1
انتهت
الخميس، 24 سبتمبر
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
الجمعة، 25 سبتمبر
الولايات المتحدة الأمريكية badge
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
بيرو badge
بيرو
بيرو
الاثنين، 28 سبتمبر
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern München crestBayern München00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach00000000
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