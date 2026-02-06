رسالة مخيفة لنيمار ولغز رأس الحربة وفرصة إندريك الأخيرة.. ملامح البرازيل مع أنشيلوتي القاسي في كأس العالم!

توقف التقرير طويلاً عند أسماء كانت تُعتبر بديهيات في التشكيل الأساسي، لكن وضعها الحالي يثير الكثير من الجدل>
إيدير ميليتاو: وضعه أنشيلوتي تحت بند "الحذر البدني"، فالإصابات المتكررة جعلت المدرب الإيطالي يخشى المراهنة عليه كاسم مضمون قبل التأكد من ثبات حالته الصحية في الأمتار الأخيرة من الموسم.
إيدرسون: غاب عن قائمة الـ 11 المضمون تواجدهم لصالح أليسون بيكر، يبدو أن أنشيلوتي يميل لبروفايل أليسون في المباريات الكبرى، مما يضع حارس فنربخشة الحالي في موقف لا يحسد عليه، مطالباً بإثبات أحقيته في حرب القفازات.
لوكاس باكيتا: ما زال يعاني من عدم الاستقرار في وضعه، حيث تم تصنيف وضعه على أنه لا يزال تحت الأنظار، فتقلبات المستوى والضغوط المحيطة به جعلت أنشيلوتي يتردد في منحه الحصانة المونديالية المبكرة، مفضلاً مراقبة مردوده مع بقية عناصر الوسط مثل أندري سانتوس.
ريتشارليسون: يبدو أن صاحب رقصة الحمامة يفقد ريشه تدريجياً في عهد أنشيلوتي؛ حيث ذكر التقرير صراحة أنه بات خارج الحسابات بشكل متزايد.
ريتشارليسون لم يعد الخيار الأول أو حتى الثاني، إذ تراجع ترتيبه خلف الثلاثي جابرييل جيسوس، إندريك، وجواو بيدرو الذين يتنافسون حالياً على انتزاع المقعد البديل خلف ماتيوس كونيا.